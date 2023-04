Volley A2 Play off promozione | la Tonno Callipo vince soffrendo | gara uno

(Di domenica 16 aprile 2023)Calabria Vibo Valentia 3 – Ravenna 0 Progressione set: 25/21 – 25/17/ – 17/25 – 25/22Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 8, Candellaro 8, Cavaccini ( L1 ), Orduna 3, Carta ( L2 ), Tondo 3, Piazza, Balestra 6, Tallone 1, Terpin 8, Fedrizzi 3, Buchegger 17, Lucconi, Belluomo. Ravenna: Comparoni 9, Monopoli, Orto ( L2 ), Ngapeth 6, Bovolenta 25, Pinali 2, Arasomwan 7, Goi ( L1 ) Mancini 2, Truocchio, Orioli 8, Ceban 1, Chiella Arbitri: Pierpaolo Di Bari e Stefano Chiriatti Vibo Valentia Comincia nel migliore dei modi l’avventura neioffper laCalabria Vibo Valentia, supera in casa l’ostico Ravenna. Ma lanon è stata assolutamente facile per come si ...

Volley play-off: Savino, successo 3-0 contro il Volley Bergamo Stamptoscana

il percorso nei Play Off Scudetto della Savino Del Bene Volley si apre nel migliore dei modi. Vittoria 3-0 per la squadra di coach Barbolini ...L’Itas Trentino inizia con il piede giusto la serie di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2023, ottenendo subito il punto dell’1-0. Stasera di fronte ...