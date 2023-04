Volendam, non basta l’assist di Oristanio: altro ko! 2-3 col PSV (Di domenica 16 aprile 2023) Altra sconfitta per il Volendam di Oristanio e Stankovic, prestiti dell’Inter. Non basta l’assist del centrocampista: il PSV passa per 2-3 nel match di questo pomeriggio in Eredivisie LA SCONFITTA – Seconda sconfitta consecutiva per il Volendam in Eredivisie. Ad imporsi è il PSV che batte la squadra di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio per 2-3. Ai gol degli ospiti, che indirizzano la gara nel primo tempo chiuso in vantaggio per 0-2, si impongono grazie alle rete di De Jong al 33? e la doppietta di Til, in gol al 40? e al 58?. Per i padroni di casa Mbuayamba al 56? e van Mieghem al 62?, su assist dello stesso centrocampista in prestito dall’Inter, poi sostituito all’85’. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Altra sconfitta per ildie Stankovic, prestiti dell’Inter. Nondel centrocampista: il PSV passa per 2-3 nel match di questo pomeriggio in Eredivisie LA SCONFITTA – Seconda sconfitta consecutiva per ilin Eredivisie. Ad imporsi è il PSV che batte la squadra di Filip Stankovic e Gaetanoper 2-3. Ai gol degli ospiti, che indirizzano la gara nel primo tempo chiuso in vantaggio per 0-2, si impongono grazie alle rete di De Jong al 33? e la doppietta di Til, in gol al 40? e al 58?. Per i padroni di casa Mbuayamba al 56? e van Mieghem al 62?, su assist dello stesso centrocampista in prestito dall’Inter, poi sostituito all’85’. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Volendam, non basta l'assist di Oristanio: altro ko! 2-3 col PSV - - MichaoRossit : FC Volendam 2-3 PSV Eindhoven formazioni su - Milestemplaris : Oristanio esce all’85’ stremato, e con un fastidio alla coscia. Ribadisco: miglior prestazione da quando è qua, e i… - youremebecause : Per me è Filip Stankovic che nonostante sia il secondo anno che gioca nel Volendam ancora non ha tolto l’immagine d… - SciabolataFFP : Non solo: nelle ultime 5 gare è particolarmente on fire, avendo segnato 7 reti tra RKC Waalwijk, Ajax, Groningen (2… -