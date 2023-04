Vodafone Fibra a prezzo scontato per i già clienti mobile (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid A partire dallo scorso 14 aprile 2023 l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova campagna dedicata ai propri già clienti mobile. In particolare offre loro l’attivazione dell’offerta in Fibra ad un prezzo scontato. Per la precisione, per l’offerta convergente Internet Unlimited Infinito Insieme, ad alcuni clienti di rete mobile Vodafone può essere proposto nuovamente un prezzo minimo di 20,90 euro al mese, mentre per la versione Giga Family ritorna il prezzo minimo di 19,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Vodafone Fibra ad un prezzo scontato per i già clienti ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid A partire dallo scorso 14 aprile 2023 l’operatoreItalia ha lanciato una nuova campagna dedicata ai propri già. In particolare offre loro l’attivazione dell’offerta inad un. Per la precisione, per l’offerta convergente Internet Unlimited Infinito Insieme, ad alcunidi retepuò essere proposto nuovamente unminimo di 20,90 euro al mese, mentre per la versione Giga Family ritorna ilminimo di 19,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.ad unper i già...

