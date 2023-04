Vladimir Luxuria punge Ilary Blasi: «Manderei fidanzata di Totti all'Isola» (Di domenica 16 aprile 2023) Dare opinioni è il suo mestiere e quando si tratta di dire la sua Vladimir Luxuria non si tira mai indietro. Con una vittoria dell'Isola alle spalle e due come opinionista, l'ex politica torna anche quest'anno a rivestire tale ruolo. In una recente intervista rilasciata a NuovoTv, ha dichiarato che all'Isola dei Famosi sarà senza censura, pure sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti che tiene banco su tutti i giornali e sul web da quasi un anno. Il pubblico conosce molto bene la spontaneità di Vladimir; qualche frecciatina nei confronti di Francesco Totti potrebbe arrivare nel corso delle puntate dell'Isola, così come da parte di Ilary Blasi: "Qualche battutina le verrà. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 aprile 2023) Dare opinioni è il suo mestiere e quando si tratta di dire la suanon si tira mai indietro. Con una vittoria dell'alle spalle e due come opinionista, l'ex politica torna anche quest'anno a rivestire tale ruolo. In una recente intervista rilasciata a NuovoTv, ha dichiarato che all'dei Famosi sarà senza censura, pure sulla separazione trae Francescoche tiene banco su tutti i giornali e sul web da quasi un anno. Il pubblico conosce molto bene la spontaneità di; qualche frecciatina nei confronti di Francescopotrebbe arrivare nel corso delle puntate dell', così come da parte di: "Qualche battutina le verrà. ...

