Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tracey Matthews (Di domenica 16 aprile 2023) Il giorno 19 giugno 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Tracey Matthews. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima come reazione ai litigi dei genitori e ai problemi di alcol del padre. Vite al limite – Tracey Matthews Tracey, la protagonista, ha 41 anni, vive a Lorain in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo ben 99 kg per arrivare a 176 chilogrammi. Tracey Matthews oggi Si sono ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 16 aprile 2023) Il giorno 19 giugno 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima come reazione ai litigi dei genitori e ai problemi di alcol del padre.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Lorain in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo ben 99 kg per arrivare a 176 chilogrammi.oggi Si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thatgirldru : @zonwu Selezione della specie sbagliata, però. Di solito più fanno figli a caso (vedi gli americani di vite al limi… - VNSTABLEDREW : RT @arianagrimmie: la cosa triste è che se ci fosse un ‘vite al limite’ per persone gravemente sottopeso chiunque lo criticherebbe e di nu… - arianagrimmie : la cosa triste è che se ci fosse un ‘vite al limite’ per persone gravemente sottopeso chiunque lo criticherebbe e… - Appalto : @ntx650 Guardo solo: Benedetta Rossi, Cortesie per gli Ospiti, Csaba, Luca Pappagallo, Le Ricette del Convento, il… - Ele_ele_88_ : @ladyoscar_41 Eh lo vedo. Mi capita spesso di vedere sia vite al limite che altri programmi. -