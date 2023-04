Virtus Bologna-Trento, Lega Basket A: ultime e diretta TV (Di domenica 16 aprile 2023) Questa sera alle 19, alla Segafredo Arena, la Virtus Bologna ospita Trento nella gara valida per la 26esima giornata del campionato di Lega Basket A. La capolista cerca punti per continuare la sua rotta e attende la settima forza del torneo che invece vuole provare a scalare le gerarchie in zona playoff. Ecco dunque le ultime e dove vedere Virtus Bologna-Trento. Il momento della Virtus Bologna (Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)La Virtus Bologna si presenta alla sfida dopo aver concluso la sua avventura in EuroLega con una vittoria, ai danni dell’Olimpia Milano. Così da adesso in poi potrà concentrare tutte le sue energie sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Questa sera alle 19, alla Segafredo Arena, laospitanella gara valida per la 26esima giornata del campionato diA. La capolista cerca punti per continuare la sua rotta e attende la settima forza del torneo che invece vuole provare a scalare le gerarchie in zona playoff. Ecco dunque lee dove vedere. Il momento della(Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)Lasi presenta alla sfida dopo aver concluso la sua avventura in Eurocon una vittoria, ai danni dell’Olimpia Milano. Così da adesso in poi potrà concentrare tutte le sue energie sul ...

