Violento incidente per Ciro Immobile a Roma: auto contro tram. Con lui la figlia. Come stanno (Di domenica 16 aprile 2023) Paura per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra, coinvolto in un brutto incidente stradale a Roma nella mattina di domenica 16 aprile 2023. Secondo quanto appurato, il numero 17 biancoceleste è rimasto coinvolto in un incidente in auto con un tram. L'attaccante, che viaggiava con la figlia al suo fianco, avrebbe riportato leggere ferite. Immobile sta bene ma ha un dolore alla spalla. "Il tram è passato con il rosso" ha detto il calciatore subito dopo l'incidente. Secondo quanto si è appreso Immobile con la sua auto stava attraversando Ponte Matteotti, tra i quartieri Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio Olimpico. La sua Jeep si è ...

