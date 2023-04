Vinci | l' affascinante casa di Leonardo

(Di domenica 16 aprile 2023) Dai grandi festeggiamenti per celebrare il compleanno dial bel museo in un castello dalla forma di una nave che, all'interno, ha modelli funzionanti delle mirabolanti macchine che il genio del Rinascimento sognò nei suoi famosi codici secoli prima che fossero possibili. E molte altre curiosità sul borgo che ha dato i natali al genio

Leonardo da Vinci (1452-1519) è stato un artista, inventore e scienziato italiano del Rinascimento, noto per la sua straordinaria creatività, il suo genio e la sua curiosità intellettuale.