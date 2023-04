VIDEO MotoGP, GP Americhe 2023: highlights e sintesi. Vince Rins, cade Bagnaia (Di domenica 16 aprile 2023) Il risultato non ti aspetti. Lo spagnolo Alex Rins ha trionfato nel GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Austin, in Texas, il centauro iberico della LCR Honda si è imposto, guidando in maniera magistrale, dando seguito al secondo posto di ieri nella Sprint Race. Un feeling speciale tra il catalano e la pista degli States, ricordando il trionfo del 2019 sulla Suzuki, davanti a Valentino Rossi. Tra i pochi a inserire il proprio nome nell’albo d’oro dominato da Marc Marquez, Rins ha saputo quindi conquistare la seconda vittoria in carriera su questo circuito. Bravo l’iberico, in questo senso, a sfruttare alla perfezione l’errore di Francesco Bagnaia, autore di un brutto errore nelle fasi iniziali di corsa, conquistando il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Il risultato non ti aspetti. Lo spagnolo Alexha trionfato nel GP delle, terzo round del Mondialedi. Sullo spettacolare tracciato di Austin, in Texas, il centauro iberico della LCR Honda si è imposto, guidando in maniera magistrale, dando seguito al secondo posto di ieri nella Sprint Race. Un feeling speciale tra il catalano e la pista degli States, ricordando il trionfo del 2019 sulla Suzuki, davanti a Valentino Rossi. Tra i pochi a inserire il proprio nome nell’albo d’oro dominato da Marc Marquez,ha saputo quindi conquistare la seconda vittoria in carriera su questo circuito. Bravo l’iberico, in questo senso, a sfruttare alla perfezione l’errore di Francesco, autore di un brutto errore nelle fasi iniziali di corsa, conquistando il primo ...

