VIDEO Moto3, GP Austin 2023: highlights e sintesi (Di domenica 16 aprile 2023) Una gara pazzesca in Moto3. Il GP delle Americhe 2023, terza tappa del Motomondiale 2023 andata in scena questa settimana al COTA di Austin, è stato vinto da Ivan Ortolà che, per l’occasione, ha ottenuto contemporaneamente sia il primo podio che il primo trionfo in carriera. L’iberico classe 2004 in sella alla Angeluss MTA Team si è reso protagonista di una rimonta a dir poco clamorosa dopo essere scivolato addirittura fuori dalla top 20 dopo la prima curva (contrassegnata da un salvataggio davvero d’alto profilo a seguito di un violentissimo high-side) ha dato vita a una risalita eccezionale dove ha recuperato step by step tutte le posizioni fino a raggiungere il gruppo di testa. A favorire la vittoria dello spagnolo ci ha pensato anche il nipponico Sasaki, caduto nella bagarre conclusiva. Dietro Orolà, che ha chiuso ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Una gara pazzesca in. Il GP delle Americhe, terza tappa del Motomondialeandata in scena questa settimana al COTA di, è stato vinto da Ivan Ortolà che, per l’occasione, ha ottenuto contemporaneamente sia il primo podio che il primo trionfo in carriera. L’iberico classe 2004 in sella alla Angeluss MTA Team si è reso protagonista di una rimonta a dir poco clamorosa dopo essere scivolato addirittura fuori dalla top 20 dopo la prima curva (contrassegnata da un salvataggio davvero d’alto profilo a seguito di un violentissimo high-side) ha dato vita a una risalita eccezionale dove ha recuperato step by step tutte le posizioni fino a raggiungere il gruppo di testa. A favorire la vittoria dello spagnolo ci ha pensato anche il nipponico Sasaki, caduto nella bagarre conclusiva. Dietro Orolà, che ha chiuso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SOLILOQUIYA : RT @_rik46: Costretto a fare staccate al limite dell’impossibile, sverniciato sul dritto come se guidasse una Moto3, moto che quest’anno an… - CeciliaMazza11 : RT @_rik46: Costretto a fare staccate al limite dell’impossibile, sverniciato sul dritto come se guidasse una Moto3, moto che quest’anno an… - quartararosfab : RT @_rik46: Costretto a fare staccate al limite dell’impossibile, sverniciato sul dritto come se guidasse una Moto3, moto che quest’anno an… - ChiaraDiNucci : RT @_rik46: Costretto a fare staccate al limite dell’impossibile, sverniciato sul dritto come se guidasse una Moto3, moto che quest’anno an… - lechamilton : RT @_rik46: Costretto a fare staccate al limite dell’impossibile, sverniciato sul dritto come se guidasse una Moto3, moto che quest’anno an… -