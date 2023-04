VIDEO – Inter-Monza 0-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 16 aprile 2023) Inter-Monza, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. DI UNO SQUALLORE UNICO – Inter-Monza 0-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. L’Inter di campionato è uno schifo con rari precedenti. La squadra di Simone Inzaghi non solo manca la possibilità di scavalcare il Milan e tornare al quarto posto, ma addirittura perde un punto sui rossoneri col Monza che sbanca il Meazza. Inizio che sembra anche abbastanza promettente, con un’occasione per Romelu Lukaku di testa a lato (5?), ma è un ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023), anticipotrentesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. DI UNO SQUALLORE UNICO –0-1 nell’anticipotrentesima giornata diA. L’di campionato è uno schifo con rari precedenti. La squadra di Simone Inzaghi non solo manca la possibilità di scavalcare il Milan e tornare al quarto posto, ma addirittura perde un punto sui rossoneri colche sbanca il Meazza. Inizio che sembra anche abbastanza promettente, con un’occasione per Romelu Lukaku di testa a lato (5?), ma è un ...

