VIDEO Ginnastica, Carlo Macchini argento agli Europei: sbarra da brividi, Cassina spaziale. Riviviamo l'esercizio (Di domenica 16 aprile 2023) Carlo Macchini ha conquistato una splendida medaglia d'argento alla sbarra agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Il ribattezzato Bistecca, presentatosi all'atto conclusivo con il miglior accredito del turno preliminare, è salito sull'attrezzo per terzo e ha pennellato un esercizio magistrale sulla pedana di Antalya (Turchia), infarcito di difficoltà (6.3) e caratterizzato da una sequela di salti al cardiopalma che hanno scaldato il pubblico. La cartolina è uno straripante Cassina eseguito in maniera impeccabile, preceduto da un Pegan un po' corto ma recuperato in maniera brillante e seguito da un ottimo Colman. Il marchigiano si è fermato ad appena 33 millesimi dal trionfo totale in campo continentale: quello è il distacco che lo ...

