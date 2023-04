VIDEO Ginnastica artistica, Manila Esposito argento agli Europei! Riviviamo l’esercizio alla trave (Di domenica 16 aprile 2023) Manila Esposito ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento alla trave agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. La campana, ora di stanza a Brescia sotto gli occhi del DT Enrico Casella e di Marco Campodonico, ha confezionato uno splendido esercizio sui 10 cm, l’attrezzo più ostico, imprevedibile e identificativo del settore femminile, dove cadute, sbilanciamenti ed errori sono sempre dietro l’angolo. La 16enne, alla sua seconda stagione da senior e dopo aver fatto esperienza ai Mondiali 2022, ha sciorinato tutta la sua eleganza, spiccando dal punto di vista artistico e distiguendosi per una serie di buone combinazioni ben articolate e assimilate. L’uscita in doppio avvitamento e mezzo è stata impeccabile e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)ha conquistato una meravigliosa meda d’Europei 2023 di. La campana, ora di stanza a Brescia sotto gli occhi del DT Enrico Casella e di Marco Campodonico, ha confezionato uno splendido esercizio sui 10 cm, l’attrezzo più ostico, imprevedibile e identificativo del settore femminile, dove cadute, sbilanciamenti ed errori sono sempre dietro l’angolo. La 16enne,sua seconda stagione da senior e dopo aver fatto esperienza ai Mondiali 2022, ha sciorinato tutta la sua eleganza, spiccando dal punto di vista artistico e distiguendosi per una serie di buone combinazioni ben articolate e assimilate. L’uscita in doppio avvitamento e mezzo è stata impeccabile e ...

