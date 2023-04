VIDEO – Bologna-Milan 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 16 aprile 2023), anticipotrentesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara. PARI SENZA SORPASSO –1-1 nell’anticipotrentesima giornata diA. Ilcambia tutti i giocatori di movimento (resta solo Mike Maignan) rispetto all’andata dei quarti di Champions League col Napoli, non vince ma guadagna lo stesso un punto sull’imbarazzante Inter di stasera e resta quarto. Ilsi illude dopo trentadue secondi, quando Stefan Posch va via sulla destra e dal fondo crossa per l’anticipo vincente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : I maggiori quotidiani danno la notizia di uno #stupro alla #festadellunita di #Bologna, ma dato che il #Pd ha decis… - Giorgiolaporta : Un grande #Capezzone smonta l’ipocrisia della #sinistra sullo #stupro di una minorenne alla #FestadellUnita di… - beryrossonera : RT @mcuheartx: qui controllo al var per un tuffo carpiato oggi pomeriggio potevano farci un attentato dentro l’area del bologna e comunque… - ilfreddo_rc : RT @__SSam__7: 11 sconfitte. Tra Monza (x2), Bologna, Udinese, Sampdoria, Empoli e Spezia = 2 punti su 21 Per la prima volta nella storia… - ANDREABERTOTTO : RT @mcuheartx: qui controllo al var per un tuffo carpiato oggi pomeriggio potevano farci un attentato dentro l’area del bologna e comunque… -

Inter - Monza, ilcon gli highlights e le azioni salienti del big match serale di sabato 15 aprile di Serie A, ... il Milan ha pareggiato in trasferta contro il, e per i nerazzurri la ...... al MAMbo dila presentazione di Atlantide 2017 - 2023 e a Milano la mostra monografica . ... quelli delle sue terre evocati in Ricordi per moderni, brevigirati tra il 2000 e il 2009 e ...L'iniziativa coinvolge 49 caseifici in tutte le province della zona di origine del Parmigiano Reggiano: oltre a Reggio Emilia, Parma, Modena,alla sinistra del fiume Reno e Mantova alla ...

Bologna-Milan: video, gol e highlights Sky Sport

Editoriale di Andrea Losapio Lo Juventus Stadium è già vecchio rispetto agli altri, la Turchia sarebbe molto avanti a noi (senza Gravina vicepresidente). L'Europeo è l'ultima chiamata per i nostri ...Bologna, 15 aprile 2023 – Festa dei sensi in piazza Minghetti (video): colori e profumi da tutto il mondo. A fare calamita per i tanti cittadini arrivati in centro, la nuova edizione di Bologna in Fio ...