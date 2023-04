Victor Osimhen: “Napoli tra i più grandi club, non posso chiedere di meglio”. Poi la promessa ai tifosi (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si racconta in una speciale intervista su Canale 5, parlando del sogno Scudetto e dell’affetto dei tifosi partenopei. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni in un’intervista speciale su Canale 5, nella trasmissione “Napoli è…“. L’attaccante nigeriano si è detto molto vicino all’obiettivo Scudetto, affermando di essere convinto che la squadra possa realizzare il sogno di vincere il titolo. “Siamo vicini all’obiettivo scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno, di farlo diventare realtà. Ci abbiamo sempre creduto, eravamo convinti che avremmo disputato una grande stagione anche quando intorno a noi c’era un certo scetticismo. Mi trovo in uno dei più grandi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante delsi racconta in una speciale intervista su Canale 5, parlando del sogno Scudetto e dell’affetto deipartenopei., attaccante del, ha rilasciato dichiarazioni in un’intervista speciale su Canale 5, nella trasmissione “è…“. L’attaccante nigeriano si è detto molto vicino all’obiettivo Scudetto, affermando di essere convinto che la squadra possa realizzare il sogno di vincere il titolo. “Siamo vicini all’obiettivo scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno, di farlo diventare realtà. Ci abbiamo sempre creduto, eravamo convinti che avremmo disputato una grande stagione anche quando intorno a noi c’era un certo scetticismo. Mi trovo in uno dei più...

