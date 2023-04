Vicenza-Pordenone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Vicenza-Pordenone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Al Romeo Menti i veneti vogliono i tre punti per cercare di arrivare nella parte altra della zona play off, gualmente ai corregionali, che sono sopra di una posizione ma ben 4 punti. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14:30 di domenica 16 aprile, diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface inoltre, vi offrirà una diretta testuale del match. LA diretta DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentasettesima giornata del girone A di. Al Romeo Menti i veneti vogliono i tre punti per cercare di arrivare nella parte altra della zona play off, gualmente ai corregionali, che sono sopra di una posizione ma ben 4 punti. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14:30 di domenica 16 aprile,in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface inoltre, vi offrirà unatestuale del match. LADELLA GARA SportFace.

