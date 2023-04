Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2023 ore 16:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Viabilità DEL 16 APRLE ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE E NON SI REGISTRANO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AD ECCEZIONE DI CODE IN INTERNA ALTEZZA LABARO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SI RALLENTA A SUD SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 20.45, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO Roma-UDINESE, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023)DEL 16 APRLE ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCONE È SCORREVOLE E NON SI REGISTRANO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI AD ECCEZIONE DI CODE IN INTERNA ALTEZZA LABARO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SI RALLENTA A SUD SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLINI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 20.45, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO-UDINESE, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...

