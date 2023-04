Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2023 ore 15:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Viabilità DEL 16 APRLE ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E STRADE LIMITROFE LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE E NON SI REGISTRANO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI TUTTAVIA, INCONTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SI RALLENTA A SUD SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 20.45, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO Roma-UDINESE, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METROMNARE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023)DEL 16 APRLE ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE E STRADE LIMITROFE LA CIRCONE E’ SCORREVOLE E NON SI REGISTRANO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI TUTTAVIA, INCONTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SI RALLENTA A SUD SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLINI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 20.45, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO-UDINESE, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METROMNARE ...

