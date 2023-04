“Vi devono togliere i peli dal…”. La furia di Cruciani sugli eco-vandali (Di domenica 16 aprile 2023) Io dico una sola parola, composta da tre semplici lettere: Tar. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso che ha ucciso il giovane runner Andrea Papi. Siamo un Paese ingovernabile. Una autorità, può piacere o non piacere, decide che vanno abbattuti tre orsi su 100 e arriva il Tar che sospende l’ordinanza. Non mi interessano le motivazioni, perché non esistono. I motivi sono politici: l’ondata emotiva. Io non voglio gli abbattimenti degli orsi, ma se l’autorità decide di farlo che si proceda senza la rottura di palle del Tar. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Cruciani ambientalisti.mp4 Seconda cosa. Avete mai visto una mobilitazione popolare, o di intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo, a favore dei disabili? No, non l’avete vista. Avete notato mobilitazioni per i ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023) Io dico una sola parola, composta da tre semplici lettere: Tar. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso che ha ucciso il giovane runner Andrea Papi. Siamo un Paese ingovernabile. Una autorità, può piacere o non piacere, decide che vanno abbattuti tre orsi su 100 e arriva il Tar che sospende l’ordinanza. Non mi interessano le motivazioni, perché non esistono. I motivi sono politici: l’ondata emotiva. Io non voglio gli abbattimenti degli orsi, ma se l’autorità decide di farlo che si proceda senza la rottura di palle del Tar. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/ambientalisti.mp4 Seconda cosa. Avete mai visto una mobilitazione popolare, o di intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo, a favore dei disabili? No, non l’avete vista. Avete notato mobilitazioni per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOktav97300 : @MonicaBergamas9 Sono obici semoventi. E non c'è nessun riarmo o impegno militare, sono fondi di magazzino. E io co… - Vinc881 : @AMIN1908_ Fatto dopo la sospensiva a decidere sulla curva della Juve. Se tolgono quella devono togliere anche la squalifica a Rom - Pholey_vn : RT @FieroItalico: @ilCoperchio Si perché per un ultra quarantenne che perde il lavoro, ad esempio, è difficilissimo trovarne un altro. Ma i… - mytevrsricochet : qua nessuno vuole togliere le capacità alle persone se ci sono semplicemente agli uomini basta respirare x essere e… - FieroItalico : @ilCoperchio Si perché per un ultra quarantenne che perde il lavoro, ad esempio, è difficilissimo trovarne un altro… -

Felicetto e Felicetta per portare allegria nelle situazioni più difficili Felicetto attende i genitori che devono percorrere magari migliaia di chilometri per una visita di ... L'iniziativa non vuole solo togliere ostacoli fisici dalle barche e nella vita quotidiana di chi ha ... La grande mutazione Nel XIX fu Charles Darwin a fornire argomenti per togliere l'uomo dal piedistallo : non più la ... Gli uomini sono imperfetti e devono essere migliorati: è la ricorrente idea gnostica di illuminati ... La grande mutazione - Roberto Pecchioli Nel XIX fu Charles Darwin a fornire argomenti per togliere l'uomo dal piedistallo : non più la ... Gli uomini sono imperfetti e devono essere migliorati: è la ricorrente idea gnostica di illuminati ... Felicetto attende i genitori chepercorrere magari migliaia di chilometri per una visita di ... L'iniziativa non vuole soloostacoli fisici dalle barche e nella vita quotidiana di chi ha ...Nel XIX fu Charles Darwin a fornire argomenti perl'uomo dal piedistallo : non più la ... Gli uomini sono imperfetti eessere migliorati: è la ricorrente idea gnostica di illuminati ...Nel XIX fu Charles Darwin a fornire argomenti perl'uomo dal piedistallo : non più la ... Gli uomini sono imperfetti eessere migliorati: è la ricorrente idea gnostica di illuminati ... “Vi devono togliere i peli dal…”. La furia di Cruciani sugli eco-vandali Nicola Porro