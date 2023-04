Verona-Olimpia Milano | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 16 aprile 2023) Messa da parte la delusione per un’Eurodisputata al di sotto delle aspettative e chiusa con la sconfitta nel derby italiano contro Bologna, l’riparte dal campionato, dove insegue il primo posto degli emiliani da -2. Le V Nere, oggi impegnate contro Trento, sono apparse in crisi nelleuscite in Serie A e così i lombardi sono pronti ad approfittare di un altro possibile scivolone. Per farlo, però, dovranno prima battere, assetata di punti per rientrare in zona salvezza e per nulla intenzionata a svolgere il ruolo di vittima sacrificale. La palla a due di, valevole per il 26esimo turno di Serie A, è in programma alle ore 17:00 di questo pomeriggio al Pala. Il momento delle ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Verona-Olimpia Milano, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione guidata da coach Ramagli si è ritrovata in penultima posizione dopo la penalità a

Verona-Olimpia Milano | Dubbi e scelte per Ettore Messina RealOlimpiaMilano

La Tezenis Verona, reduce dal k.o. di Brescia, affronta tra le mura amiche l'EA7 Emporio Armani Milano, che viene dal largo successo interno contro Pesaro in campionato e dalla sconfitta