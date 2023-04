Verona, il punto del Maradona apre lo spiraglio salvezza (Di domenica 16 aprile 2023) Il Verona ora inizia a crederci un po’ di più, Zaffaroni e i suoi ragazzi sono riusciti a strappare un punto d’oro al Maradona di Napoli Il Verona ora inizia a crederci un po’ di più, Zaffaroni e i suoi ragazzi sono riusciti a strappare un punto d’oro al Maradona di Napoli. Dopo la sconfitta dello Spezia contro la Lazio, si accorcia ulteriormente il distacco dai liguri e ora i veneti sperano. Uno spiraglio per la salvezza c’è eccome e anche la squadra inizia a credere di poter rimontare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Ilora inizia a crederci un po’ di più, Zaffaroni e i suoi ragazzi sono riusciti a strappare und’oro aldi Napoli Ilora inizia a crederci un po’ di più, Zaffaroni e i suoi ragazzi sono riusciti a strappare und’oro aldi Napoli. Dopo la sconfitta dello Spezia contro la Lazio, si accorcia ulteriormente il distacco dai liguri e ora i veneti sperano. Unoper lac’è eccome e anche la squadra inizia a credere di poter rimontare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

