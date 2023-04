Verissimo | salta l’intervista di Sonia Bruganelli La provocazione di Dagospia | “Non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi”

(Di domenica 16 aprile 2023) È giallo sulcheavrebbe dovuto concedere ae che invece, per il momento, èta. La moglie di Paolo Bonolis non figura più nell’elenco degli ospiti del weekend del 15 e 16 aprile malgrado giovedì 13sarebbe dovuta andare a registrare il suo intervento. Lo fa sapere, che nel chiedersi se la chiacchierata con Silvia Toffanin sia stata solo rimandata o invece sia del tuttota aggiunge: “Forse nonpiùdopo il video gag-ata di ‘smentita’ insieme al marito?”. Il riferimento è alla clip che la coppia ha condiviso pochi giorni fa. A bordo piscina, mentre si concedevano un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Verissimo, salta l’intervista di Sonia Bruganelli. La provocazione di Dagospia: “Non sapeva più come arrampicarsi s… - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli “salta” intervista a Verissimo: svelato il motivo - infoitcultura : Verissimo, salta l'intervista a Sonia Bruganelli la moglie di Bonolis - infoitcultura : Verissimo, salta l'ospitata di Sonia Bruganelli: 'Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi?' - infoitcultura : Sonia Bruganelli salta Verissimo: intervista annullata o solo rinviata? -

Sonia Bruganelli '' intervista a: il motivo Come detto, colpo di scena per quanto riguarda quella che sembrava essere un'intervista programmata per questo weekend per Sonia Bruganelli ...l'intervista alla Bruganelli: Toffanin - Bonolis, sospetti pesantissimi aEppure, stando alla lista degli ospiti comunicati ufficialmente da Mediaset e relativi al weekend in compagnia die di Silvia Toffanin, il nome di Sonia Bruganelli non compare. Da qui la ...

"Verissimo, salta l'intervista a Sonia Bruganelli: non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi" Today.it

È giallo sull’intervista che Sonia Bruganelli avrebbe dovuto concedere a Verissimo e che invece, per il momento, è saltata. La moglie di Paolo Bonolis non figura più nell’elenco degli ospiti del weeke ...Week end ricco di ospiti in casa Verissimo. Sabato 15 e domenica 16 aprile Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi, che il prossimo ...