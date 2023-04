Verissimo, salta l’intervista a Sonia Bruganelli. “Non faremo mai come Totti e Ilary” (Di domenica 16 aprile 2023) l’intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo era stata annunciata nei giorni scorsi, ma il suo nome non compare nella lista degli ospiti. Dagospia torna all’attacco e solleva dubbi sulla separazione con Paolo bonolis. Nei giorni scorsi, era stata annunciata l’ospitata di Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo bonolis, nel salotto di Canale 5. Tuttavia, il suo nome non figura nella lista degli invitati di Silvia Toffanin. Si ipotizza che l’evento sia stato solamente rimandato. Contemporaneamente, Dagospia, noto sito di gossip, aveva pubblicato un articolo in cui annunciava il divorzio tra Sonia Bruganelli e Paolo bonolis dopo venticinque anni insieme. Secondo il sito, l’annuncio ufficiale sarebbe avvenuto durante l’intervista ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023)diera stata annunciata nei giorni scorsi, ma il suo nome non compare nella lista degli ospiti. Dagospia torna all’attacco e solleva dubbi sulla separazione con Paolo bonolis. Nei giorni scorsi, era stata annunciata l’ospitata di, imprenditrice e moglie di Paolo bonolis, nel salotto di Canale 5. Tuttavia, il suo nome non figura nella lista degli invitati di Silvia Toffanin. Si ipotizza che l’evento sia stato solamente rimandato. Contemporaneamente, Dagospia, noto sito di gossip, aveva pubblicato un articolo in cui annunciava il divorzio trae Paolo bonolis dopo venticinque anni insieme. Secondo il sito, l’annuncio ufficiale sarebbe avvenuto durante...

