“Verissimo”, Raffaella Fico torna a parlare di Mario Balotelli: com’è il loro rapporto (Di domenica 16 aprile 2023) News tv. “Verissimo”, Raffaella Fico torna a parlare del rapporto con Mario Balotelli. Ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5 va in onda Verissimo, il famoso rotocalco televisivo con servizi sui fatti della settimana, notizie rosa e approfondimenti ed ospiti in studio. Come sempre alla guida del format c’è Silvia Toffanin. Dopo l’esperienza a Back to school, Raffaella Fico è tornata nuovamente in televisione, rilasciando un’intervista a Silvia Toffanin nella puntata di sabato 15 aprile 2023 di Verissimo. La showgirl campana si è concentrata maggiormente sulla relazione con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia.



