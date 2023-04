Verissimo | Pamela Camassa svela come ha reagito Filippo Bisciglia alla sua partecipazione all’Isola 17 | “Lui sa che…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 aprile 2023) Domani, lunedì 17 aprile, L’Isola dei Famosi aprirà nuovamente i battenti, pronta ad accogliere nuovi Vip decisi a vestire i panni dei naufraghi.conduzione riconfermata Ilary Blasi, mentre il ruolo di opinionisti è affidato questa volta a Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin, invece, è pronto a tornare in onda nelle vesti di inviato. Tra coloro che sbarcheranno in Honduras c’è anche, compagna di, la quale ospite aha raccontato emozioni e sensazioni a pochi giorni dal debutto e ha anche ricordato la sua esperienza ad Amici: Mi sono presentata al provino di Amici e sono scappata. Mi ero presentataballerina, passai la prima scrematura. Poi c’era lo stage con i prof del momento. Quell’anno c’era Steve La Chance, in ...