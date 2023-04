"Vera pacificazione nazionale". Mezzo secolo dopo la lezione del premier Meloni (Di domenica 16 aprile 2023) "Il 16 aprile di cinquant'anni fa l'Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia nazionale". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricorda così il rogo di Primavalle in cui persero la vita Stefano e Virgilio Mattei, a seguito di un incendio doloso attribuito ad alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare di Potere Operaio. Una vicenda che ha segnato i cosiddetti anni di piombo, anni "duri" li definisce la premier, che "il popolo italiano ha saputo superare" e rispetto ai quali "quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena e Vera pacificazione nazionale", scrive in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Fratelli Mattei, ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) "Il 16 aprile di cinquant'anni fa l'Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia". Il presidente del Consiglio, Giorgia, ricorda così il rogo di Primavalle in cui persero la vita Stefano e Virgilio Mattei, a seguito di un incendio doloso attribuito ad alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare di Potere Operaio. Una vicenda che ha segnato i cosiddetti anni di piombo, anni "duri" li definisce la, che "il popolo italiano ha saputo superare" e rispetto ai quali "quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena e", scrive in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Fratelli Mattei, ...

