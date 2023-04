Commenta per primo Untra squadre che si devono salvare che ha il sapore di sconfitta per noi. Un x che non ci rende felice specialmente perché ci eravamo portati in vantaggio subito nella ripresa, dopo un primo tempo ...Commenta per primo Untra squadre che si devono salvare che ha il sapore di sconfitta per noi. Un x che non ci rende felice specialmente perché ci eravamo portati in vantaggio subito nella ripresa, dopo un primo tempo ...

Veneziamania: pari col Brescia con sapore di sconfitta Calciomercato.com