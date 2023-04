Veneziamania | no | non siamo in crisi anzi…

Il rigore del 3 - 2 di Tutino mette paura mabasta ai rosanero per pareggiare. No,siamo in crisi e scacciamo via i fantasmi dopo la sconfitta a Reggio. Il Venezia c'è!Commenta per primo Dopo due vittoria consecutive e quattro risultati utili consecutivi riusciamo ad uscire indenni da una difficilissima sfida in casa contro il Cagliari di Mister Ranieri. Una partita ...Allo stadioc'è ormai più nessuno tranne la curva che continua a tifare ed incitare. Al termine del match quasi tutti i giocatori sono andati sotto la curva per scusarsi, per l'ennesima volta, a ...

Veneziamania: non basta il dominio a Reggio. Che beffa per noi! Calciomercato.com

Che vittoria contro il Palermo! La vittoria che conferma che ormai il Venezia ha un suo gioco, ha una squadra fatta di uomini veri. La sconfitta di Reggina non è stata portatrice di crisi e la reazion ...