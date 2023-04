Venezia | morto dopo le ustioni sul lavoro Indagato il titolare | avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccorsi a un collega

(Di domenica 16 aprile 2023) Un operaio è rimasto ustionato in modo grave in un’azienda di Campagna Lupia (), ma al momento del ricovero la causa sarebbe stata fatta risalire a un incidente domestico, su indicazione del datore di. Qualche ora. La Procura di Padova ha iscritto nel registro degli indagati, nell’ipotesi di omicidio colposo, il nome di Benito Simone Mozzillo, 29 anni, originario di Massa di Somma, in provincia di Napoli, amministratore unico della società a responsabilità limitata Fer Service, con sedi a Martinengo (Bergamo), Chioggia e Campagna Lupia. La Cgil diha effettuato un presidio davanti alla sede dell’azienda e ha denunciato la gravità di quanto è accaduto, anche perché la notizia dell’incidente e del decesso non era trapelata. I sindacati chiedono maggiori controlli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccor… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccorsi… - GiuseppePepe10 : RT @fattoquotidiano: Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccorsi… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccorsi… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccorsi… -

... ispirato dal famoso film di Federico Fellini 8 e mezzo , èoggi nelle prime ore del mattino ...volta subito dopo la laurea in lingue e letterature straniere all'Università Cà Foscari di. ...... ispirato dal famoso film di Federico Fellini "8 e mezzo", èoggi nelle prime ore del mattino ...volta subito dopo la laurea in lingue e letterature straniere all'Università Ca' Foscari di... a cui sono seguiti, tra gli altri, The end , Pinocchio , David e, Calcinculo . ... il Leone d'argento per l'innovazione teatrale alla Biennale di

Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e… Il Fatto Quotidiano

Un operaio è rimasto ustionato in modo grave in un’azienda di Campagna Lupia (Venezia), ma al momento del ricovero la causa sarebbe stata fatta risalire a un incidente domestico, su indicazione del da ...Il mondo del teatro piange Mario Fratti, uno tra gli autori teatrali italiani di maggior successo in America e nel mondo. Suo il testo che ispirò il musical "Nine" ...