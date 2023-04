Vasco Rossi, edizione speciale per i 40 anni di “Bollicine” (Di domenica 16 aprile 2023) MILANO – Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, celebra i primi 40 anni di “Bollicine”, l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua prima pubblicazione, il 14 aprile 1983, con l’uscita di una speciale edizione rimasterizzata dello sfrontato disco di culto che contiene, oltre alla title track, brani rimasti impressi nella storia della musica italiana. Disponibile in pre-order dal 14 aprile, “Bollicine 40° RPLAY SPECIAL EDITION” (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music) uscirà in digitale e 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) in autunno. “Bollicine” è il sesto album da studio di Vasco, il secondo pubblicato per Carosello Records, che vendette ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 aprile 2023) MILANO – Carosello Records, storica etichetta di, celebra i primi 40di “”, l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua prima pubblicazione, il 14 aprile 1983, con l’uscita di unarimasterizzata dello sfrontato disco di culto che contiene, oltre alla title track, brani rimasti impressi nella storia della musica italiana. Disponibile in pre-order dal 14 aprile, “40° RPLAY SPECIAL EDITION” (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music) uscirà in digitale e 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box inlimitata numerata) in autunno. “” è il sesto album da studio di, il secondo pubblicato per Carosello Records, che vendette ...

