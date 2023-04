Vanni | «Responsabilità Inzaghi evidenti Ma non è colpa sua…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 aprile 2023) Francoha parlato di Simone, allenatore dell'Inter, dopo la sconfitta della squadra nerazzurra contro il Monza.– Queste le parole su Twitter da parte di Francosu Simonedopo la sconfitta dell'Inter contro il Monza. "Con un punto in 5 partite, 3 sconfitte di fila a San Siro senza gol (prima volta in Serie A) e 11 partite perse in stagione, è evidente che l'allenatore ha. Soprattutto per la fase difensiva. Ma non èdiil milione di occasioni sprecate".