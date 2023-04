Valero: «Per Lukaku non la serata migliore. Manca il gol…» (Di domenica 16 aprile 2023) La gestione di Romelu Lukaku non convince, neanche le sue prestazioni però. Borja Valero ne parla così su Dazn dopo la sconfitta dell’Inter sul Monza. DELUSIONE – Rimarrà forse la delusione più grande di questa stagione. La seconda esperienza di Romelu Lukaku all’Inter sta andando nel peggiore dei modi, Borja Valero ne ha parlato così su Dazn dopo la sconfitta nerazzurra col Monza: «Inzaghi sta cercando di rimettere in moto Lukaku, ma oggi non era la serata migliore per farlo. La gara era una di quelle importanti, c’è bisogno di fare gol non solo su rigore ma anche con una giocata. Oggi il tecnico non ha voluto stravolgere la squadra, non ha fatto un grande turnover ma è andata male». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) La gestione di Romelunon convince, neanche le sue prestazioni però. Borjane parla così su Dazn dopo la sconfitta dell’Inter sul Monza. DELUSIONE – Rimarrà forse la delusione più grande di questa stagione. La seconda esperienza di Romeluall’Inter sta andando nel peggiore dei modi, Borjane ha parlato così su Dazn dopo la sconfitta nerazzurra col Monza: «Inzaghi sta cercando di rimettere in moto, ma oggi non era laper farlo. La gara era una di quelle importanti, c’è bisogno di fare gol non solo su rigore ma anche con una giocata. Oggi il tecnico non ha voluto stravolgere la squadra, non ha fatto un grande turnover ma è andata male». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Valero: «Per Lukaku non la serata migliore. Manca il gol...» - - sportli26181512 : Cena di lusso per Borja Valero: serata con l'ex viola per 'festeggiare la vittoria' - PierluigiRogge1 : In un paio di partite ho capito che si può toccare con braccia la palla senza ?? -tirare pugni per due giornate ?? -t… - CMalensss : RT @G_Cobianchi: Nell’ultima puntata di Croquetas, Borja Valero raccontava a @marcorusso992, @palmi14 e @Slg_29 di quando raggiunse la prim… - mywave76 : RT @G_Cobianchi: Nell’ultima puntata di Croquetas, Borja Valero raccontava a @marcorusso992, @palmi14 e @Slg_29 di quando raggiunse la prim… -