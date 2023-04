Valerio Valenti nominato commissario delegato per l’emergenza migranti

(Di domenica 16 aprile 2023), capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno è statoper lo stato di emergenza per inelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Lo prevede un’ordinanza a firma del capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio. L’ordinanza del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, prevede anche che il nuovosi avvalga di una struttura di supporto da costituire, composta da un massimo di 15 unità di personale già in servizio presso il ministero dell’Interno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Valerio Valenti è stato nominato commissario per l'emergenza migranti #ANSA - Euro_comunica : Emergenza migranti, Valerio Valenti è il nuovo commissario - QdSit : Chi è Valerio Valenti, il commissario per l’emergenza migranti - GiudiVera : RT @M5SBerlino: ?? Valenti nominato commissario per l'emergenza migranti Chi è Valerio Valenti ?? E' stato capo segreteria politica dell'e… - TgrRaiFVG : L'ex prefetto di Trieste, Valerio Valenti, è stato nominato Commissario per l'emergenza migranti. #IoSeguoTgr -

Il soccorso è stato difficile a causa della cattive condizioni ..., capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti. Al ...Roma, 16 apr. Il prefetto, capo del Dipartimento per le liberta' civili e limmigrazione del ministero dellInterno, e' stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti nelle regioni ...

Valerio Valenti commissario per l'emergenza migranti TGCOM

Il nuovo Commissario si avvarrà di una struttura di supporto ancora da costituire, composta da un massimo di 15 persone Il capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un'ordinanza che ...Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti nelle regioni Pi ...