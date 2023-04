Valenti commissario per i migranti E i sindaci Pd scatenano la protesta

(Di domenica 16 aprile 2023) È ufficiale: ValerioValerioè il nuovodelegato per lo stato di emergenza per i. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno è stato nominato nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. È quanto si legge nell'ordinanza numero 984 firmata del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il 64enne, originario di Trapani, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia,di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 e ha presieduto la Commissione di accesso per ...

Il governo ha nominato Valerio Valenti come commissario per la gestione dello stato di emergenza nazionale sui flussi migratori, che era stato dichiarato ...