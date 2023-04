Va a dormine e non si sveglia più | Marianna muore improvvisamente

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 16 aprile 2023) È sotto choc la comunità di Pontelatone, piccolo comune di 1 500 abitanti della provincia di Caserta in Campania, per la prematura scomparsa diDi Matteo. Va ae non sipiù, giovane mammaLa giovane madre di soli 46 anni è deceduta a causa di un malore improvviso. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.