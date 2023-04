Usavano un’app per spogliare le compagne, la garante dell’Infanzia del Lazio avverte: «Non è una ragazzata» (Di domenica 16 aprile 2023) «Non è una ragazzata». È il monito di Monica Sansoni, garante dell’Infanzia della Regione Lazio, dopo la notizia dell’app utilizzata da alcuni quattordicenni della provincia di Roma per «spogliare» le foto di alcune compagne di classe. Il suo nome è Bikinioff: modifica le foto pubblicate dalle vittime e le trasforma in nudi da diffondere successivamente via chat. Due, finora, i 14enni indagati per produzione di materiale pedopornografico. Ma non si tratterebbe a quanto pare di un caso isolato: «Da Natale a oggi abbiamo avuto 27 segnaLazioni in tutto il Lazio per l’uso non corretto dell’app BeReal», racconta a Repubblica Sansoni. Si tratta di un altro social, che invita gli scritti a pubblicare scatti della loro quotidianità due volte al giorno. Ma che ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) «Non è una». È il monito di Monica Sansoni,della Regione, dopo la notizia dell’app utilizzata da alcuni quattordicenni della provincia di Roma per «» le foto di alcunedi classe. Il suo nome è Bikinioff: modifica le foto pubblicate dalle vittime e le trasforma in nudi da diffondere successivamente via chat. Due, finora, i 14enni indagati per produzione di materiale pedopornografico. Ma non si tratterebbe a quanto pare di un caso isolato: «Da Natale a oggi abbiamo avuto 27 segnani in tutto ilper l’uso non corretto dell’app BeReal», racconta a Repubblica Sansoni. Si tratta di un altro social, che invita gli scritti a pubblicare scatti della loro quotidianità due volte al giorno. Ma che ...

