Usa, sparatoria alla festa di compleanno di un 16enne: morti 4 adolescenti, 20 feriti (Di domenica 16 aprile 2023) Una strage durante una festa di compleanno di un 16enne. È accaduta negli Stati Uniti, dove quattro adolescenti hanno perso la vita in una sparatoria scoppiata ieri sera nella località di Dadeville, in Alabama. Secondo un comunicato della polizia locale più di 20 persone sono rimaste ferite. "Questa mattina sono in lutto con la gente di Dadeville e i miei concittadini dell'Alabama", ha detto Kay Ivey, la governatrice repubblicana dell'Alabama. "Il crimine violento NON ha posto nel nostro stato", ha aggiunto. Secondo quanto riporta l'emittente locale Wrbl, sarebbe stato un litigio a dare origine alla sparatoria. Quella di Dadeville non è stata l'unica strage avvenuta ieri sera nel paese. A Louisville, in Kentucky, due persone sono state uccise in un'altra ...

