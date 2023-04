Usa | sparatoria a una festa in Alabama | almeno quattro morti e oltre 20 feriti

(Di domenica 16 aprile 2023)adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante unadi compleanno a Dadeville, in, la notte scorsa. Lo riportano i media Usa e la polizia americana.20 le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria a una festa di compleanno in Alabama: morti sei ragazzi #usa #alabama #armi #16aprile - Agenzia_Ansa : Sale a sei morti e otto feriti il bilancio della sparatoria nella banca di Louisville. Secondo la Cnn, al killer er… - gidolo : RT @pirata_21: Usa, Sparatoria a una festa di compleanno. Lì quando chiedi l'animazione è così. - giovannivernia : RT @pirata_21: Usa, Sparatoria a una festa di compleanno. Lì quando chiedi l'animazione è così. - Affaritaliani : Fuoco negli Usa, sparatoria in Alabama durante una festa: morti e feriti -

Due studenti sono rimasti feriti in unaal campus dell'università di Lincoln in Pennsylvania. Ed unac'è stata nella notte a Louisville , la città del Kentucky dove una ...Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa. Lo riportano i mediae la polizia americana. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha detto se il killer e'...Abbonati per leggere anche Leggi anche Una Corteconferma l'accesso alla pillola abortiva, ma restringe le regole per l'assunzione Morto Benjamin Ferencz, l'ultimo pm di Norimberga. Aveva 103 ...

Usa, sparatoria a festa in Alabama: morti quattro ragazzi TGCOM

Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa.Le vittime sono quattro ma il bilancio poteva essere ancora più grave perché il killer ha aperto il fuoco in un parco ...