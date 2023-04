Usa, sparatoria a una festa di compleanno in Alabama: morti quattro ragazzi (Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anche Usa, sparatoria in una banca in Kentucky: 5 morti e 8 feriti, ucciso e identificato l'assalitore TI POTREBBE INTERESSARE Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anche Usa,in una banca in Kentucky: 5e 8 feriti, ucciso e identificato l'assalitore TI POTREBBE INTERESSARE

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sale a sei morti e otto feriti il bilancio della sparatoria nella banca di Louisville. Secondo la Cnn, al killer er… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria durante una festa di compleanno di un adolescente al Mahogany Masterpiece Dance Studio di Dadeville… - PattiGiuliani : USA - Sparatoria a una festa in Alabama, morti sei ragazzi. La polizia non ha confermato il numero delle vittime n… - carmen_cupini : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria a una festa di compleanno in Alabama: morti sei ragazzi #usa #alabama #armi #16aprile - vatuttobene58 : @RaiNews Sparatoria in USA con morti? Che strano… un paese con regole così rigide sulla circolazione delle armi. -