Usa, non si ferma la scia di sangue. Spari in un parco nel Kentucky: almeno 2 morti. Il killer è in fuga (Di domenica 16 aprile 2023) Un weekend, l'ennesimo, maledetto negli Usa. Nelle stesse ore in cui in Alabama un aggressore ancora sconosciuto faceva strage a una festa di compleanno, uccidendo almeno 4 adolescenti e lasciando a terra 20 feriti, un altro killer seminava il panico a Louisville, nel Kentucky. Secondo quanto riporta Fox News, attorno alle 21 di sabato sera, nella notte italiana, un uomo ha aperto il fuoco in un parco, Chickasaw Park, dove erano radunate centinaia di persone, uccidendo – secondo il bilancio sin qui accertato – due persone e ferendone almeno altre quattro, prima di darsi alla fuga. almeno uno dei feriti, ricoverati nell'ospedale cittadino, è in condizioni critiche. La polizia sta ora dando la caccia al killer.

