Uomini e Donne, registrazione 16 aprile: Gemma Galgani infuriata (Di domenica 16 aprile 2023) La registrazine di oggi di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e momenti di tensione. Gemma Galgani si è trovata al centro di un acceso confronto con Paola, una delle dame del parterre. Entrambe stanno frequentando Elio, un nuovo arrivato nel programma di Canale 5, e la situazione sta generando non pochi problemi. In particolare, la Galgani ha espresso con veemenza le sue ragioni, mentre Elio ha disdetto un appuntamento con Paola per motivi banali. Tuttavia, la puntata ha visto anche l'ingresso di un nuovo uomo nel parterre maschile del Trono Over, il quale ha manifestato interesse per Gemma Galgani. Sarà interessante scoprire come evolverà la conoscenza con Elio e il nuovo arrivato nelle prossime puntate.

