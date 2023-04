Uomini e Donne, perché Luca e Soraia non comunicano la rottura? C’entra Antonino Spinalbese (Di domenica 16 aprile 2023) La presunta rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti risalirebbe a diverse settimane fa e sul web ormai non si parla d’altro. Nonostante ciò, la coppia formatasi a Uomini e Donne – che non si vede da tempo ed è lontana anche geograficamente, visto che lui è a Roma e lei a Como – evita accuratamente l’argomento e non risponde alle domande dei fan. Ma se la realtà è sotto gli occhi di tutti, perché non dichiarare nulla?, si chiedono in molti. A quanto pare c’entrerebbe l’agenzia che hanno in comune, ovvero quella di Antonino Spinalbese, che Luca ha conosciuto nella Casa del GF Vip 7. Uomini e Donne gossip, Luca Salatino e Soraia Ceruti: ormai è finita? In questi giorni ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023) La presuntatraSalatino eCeruti risalirebbe a diverse settimane fa e sul web ormai non si parla d’altro. Nonostante ciò, la coppia formatasi a– che non si vede da tempo ed è lontana anche geograficamente, visto che lui è a Roma e lei a Como – evita accuratamente l’argomento e non risponde alle domande dei fan. Ma se la realtà è sotto gli occhi di tutti,non dichiarare nulla?, si chiedono in molti. A quanto pare c’entrerebbe l’agenzia che hanno in comune, ovvero quella di, cheha conosciuto nella Casa del GF Vip 7.gossip,Salatino eCeruti: ormai è finita? In questi giorni ...

