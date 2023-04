Uomini e Donne, Nicole Santinelli costretta a lasciare il trono? (Di domenica 16 aprile 2023) Si mettono male le cose per Nicole Santinelli, attuale tronista di Uomini e Donne accusata di essere d’accordo con uno dei suoi corteggiatori, Andrea Foriglio. La ragazza, infatti, non incontra più il favore né del pubblico, né degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo, in particolar modo, ormai non perde occasione per attaccarla. Tale clima ostile solitamente fa sì che i tronisti scelgano prima o decidano di andarsene senza scegliere. Succederà anche a Nicole? Uomini e Donne gossip, Nicole Santinelli nei guai per “colpa” di Andrea Foriglio A Uomini e Donne a finire sotto accusa in questi giorni è stata la tronista Nicole Santinelli, algida bionda ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023) Si mettono male le cose per, attuale tronista diaccusata di essere d’accordo con uno dei suoi corteggiatori, Andrea Foriglio. La ragazza, infatti, non incontra più il favore né del pubblico, né degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo, in particolar modo, ormai non perde occasione per attaccarla. Tale clima ostile solitamente fa sì che i tronisti scelgano prima o decidano di andarsene senza scegliere. Succederà anche agossip,nei guai per “colpa” di Andrea Foriglio Aa finire sotto accusa in questi giorni è stata la tronista, algida bionda ...

