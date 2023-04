Uomini e Donne, la reunion tanto attesa fra Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Carola Carpanelli e Alessio Corvino (Video) (Di domenica 16 aprile 2023) Mentre negli studi di Uomini e Donne si discute da una parte del famoso bigliettino lasciato da Andrea Foriglio a Nicole Santinelli, dall’altra dell’Armando Incarnato gate, con tanto di Maria De Filippi che ha dovuto abbandonare i suoi fedelissimi gradini per andare a discutere con il cavaliere, due coppie amatissime dell’edizione che sta per concludersi si sono riunite per la gioia dei loro fan! Dopo aver condiviso i lunghi mesi di trono, Lavinia Mauro e Federico Nicotera con le loro rispettive scelte, Alessio Corvino e Carola Carpanelli, si sono ritrovati a Roma, in una serata fatta di tante risate, chiacchiere e teneri abbracci. Nel corso della loro esperienza a Uomini e ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 aprile 2023) Mentre negli studi disi discute da una parte del famoso bigliettino lasciato da Andrea Foriglio a Nicole Santinelli, dall’altra dell’Armando Incarnato gate, condi Maria De Filippi che ha dovuto abbandonare i suoi fedelissimi gradini per andare a discutere con il cavaliere, due coppie amatissime dell’edizione che sta per concludersi si sono riunite per la gioia dei loro fan! Dopo aver condiviso i lunghi mesi di trono,con le loro rispettive scelte,, si sono ritrovati a Roma, in una serata fatta di tante risate, chiacchiere e teneri abbracci. Nel corso della loro esperienza ae ...

