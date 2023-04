Uomini e Donne, la reazione di Soraia Ceruti ai rumor sulla fine della sua storia con Luca Salatino (Di domenica 16 aprile 2023) Negli ultimi giorni Luca Salatino e Soraia Ceruti sono nel mirino del gossip per alcune indiscrezioni che li vedrebbero in forte crisi. Secondo alcuni voci, che arriverebbero da Como, la città in cui vive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta dall’ex Vippone nel corso del suo percorso all’interno del dating show, la donna avrebbe un altro uomo. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in direct a Deianira Marzano, l’influencer esperta di gossip, in merito a una presunta relazione di Soraia con un imprenditore di Como. Sembrerebbe che dopo l’uscita di Luca dalla Casa del Grande Fratello Vip a ridosso delle festività natalizie, i progetti che la coppia aveva in mente siano andati in fumo. I due avevano intenzione di andare a vivere insieme e ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 aprile 2023) Negli ultimi giornisono nel mirino del gossip per alcune indiscrezioni che li vedrebbero in forte crisi. Secondo alcuni voci, che arriverebbero da Como, la città in cui vive l’ex corteggiatrice di, scelta dall’ex Vippone nel corso del suo percorso all’interno del dating show, la donna avrebbe un altro uomo. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in direct a Deianira Marzano, l’influencer esperta di gossip, in merito a una presunta relazione dicon un imprenditore di Como. Sembrerebbe che dopo l’uscita didalla Casa del Grande Fratello Vip a ridosso delle festività natalizie, i progetti che la coppia aveva in mente siano andati in fumo. I due avevano intenzione di andare a vivere insieme e ...

