Uomini e Donne, Federico e Carola e l'uscita a quattro con Lavinia e Alessio (Di domenica 16 aprile 2023) Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono stati i due tronisti più amati di questa stagione di Uomini e Donne, dopo che ognuno di loro ha fatto la propria scelta lasciando il programma di Maria De Filippi, i protagonisti della trasmissione televisiva di Canale 5 si sono riuniti tutti assieme, in compagnia dei rispettivi partner Carola Carpanelli e Alessio Corvino in un ristorante. Uomini e Donne, Federico e Carola riuniti con Lavinia e Alessio Dopo aver condiviso il trono di Uomini e Donne per diversi mesi, Lavinia Mauro e Federico Nicotera hanno instaurato una bellissima amicizia, supportandosi l'uno con l'altro nei ...

