Uomini e donne anticipazioni, registrazione 16 aprile 2023: fuoco e fiamme tra due dame, Nicole mette in discussione Carlo (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi 16 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo svelare cosa è successo nel dettaglio negli studi Elios. Gli spoiler ci fanno sapere che largo spazio è stato dato ai giovani, quindi al trono di Luca Daffrè e di Nicole Santinelli. Uomini e donne anticipazioni: L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi 16si è registrata una nuova puntata di. Grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo svelare cosa è successo nel dettaglio negli studi Elios. Gli spoiler ci fanno sapere che largo spazio è stato dato ai giovani, quindi al trono di Luca Daffrè e diSantinelli.: L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - RaiNews : Le vittime sono tre donne, tre uomini e un bambino di sette anni - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - Stella84461135 : @CavagliaAnna @virgivirgivivi Era così già a uomini e donne non cambierà mai - marilenagasbar1 : RT @microcerotis: @marilenagasbar1 Donne, salviamo gli uomini! -