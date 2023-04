Uomini e Donne, Alessio Campoli rompe il silenzio dopo la scelta di Lavinia Mauro: le scottanti rivelazioni (Di domenica 16 aprile 2023) Alessio Campoli si espone per la prima volta dopo la scelta di Lavinia Mauro. Ecco cosa dichiara sulla tronista, il suo rivale Alessio il biondo ed anche una vecchia conoscenza: Angela Nasti Alessio Campoli è ritornato a Uomini e Donne proprio su richiesta della tronista Lavinia Mauro. Il ragazzo aveva corteggiato Angela Nasti ed è stato anche la sua scelta. Peccato che fuori dal programma la storia non è mai iniziata: Angela si è fidanzata con un calciatore mentre Alessio non ha lasciato tracce di sé. Il corteggiatore ammette al settimanale di Uomini e Donne, si espone subito dopo la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 aprile 2023)si espone per la prima voltaladi. Ecco cosa dichiara sulla tronista, il suo rivaleil biondo ed anche una vecchia conoscenza: Angela Nastiè ritornato aproprio su richiesta della tronista. Il ragazzo aveva corteggiato Angela Nasti ed è stato anche la sua. Peccato che fuori dal programma la storia non è mai iniziata: Angela si è fidanzata con un calciatore mentrenon ha lasciato tracce di sé. Il corteggiatore ammette al settimanale di, si espone subitola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - RaiNews : Le vittime sono tre donne, tre uomini e un bambino di sette anni - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota svelano il nome del loro terzo figlio - ProteusTien : RT @rubio_chef: Lo sai @zdizoro come si chiama chi arresta senza capo d’accusa, processo e data di rilascio più di 1000 tra bambini, donne… -