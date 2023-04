‘Uniti per Ceppaloni’ è la lista n. 1, De Blasio: “Nel programma famiglia, ambiente, turismo e contrade” (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUniti per Ceppaloni è la lista N.1 sulla scheda elettorale. E’ l’esito del sorteggio delle liste elettorali avvenuto ieri mattina. La campagna elettorale per le elezioni di maggio entra nel vivo. “Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida orgogliosi anche dei risultati ottenuti negli ultimi 5 anni – ha dichiarato il candidato Sindaco Ettore De Blasio -. Abbiamo portato fuori dal collasso finanziario il Comune di Ceppaloni e grazie alla politica di risanamento attuata e ai sacrifici che i conti in affanno ci hanno costretto a fare, Ceppaloni può ricominciare a programmare il futuro. Il nostro programma elettorale mette al centro le politiche per la famiglia, per gli anziani e i più fragili perché rappresentano i pilastri di ogni comunità. Ecco perché affiancheremo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUniti per Ceppaloni è laN.1 sulla scheda elettorale. E’ l’esito del sorteggio delle liste elettorali avvenuto ieri mattina. La campagna elettorale per le elezioni di maggio entra nel vivo. “Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida orgogliosi anche dei risultati ottenuti negli ultimi 5 anni – ha dichiarato il candidato Sindaco Ettore De-. Abbiamo portato fuori dal collasso finanziario il Comune di Ceppaloni e grazie alla politica di risanamento attuata e ai sacrifici che i conti in affanno ci hanno costretto a fare, Ceppaloni può ricominciare are il futuro. Il nostroelettorale mette al centro le politiche per la, per gli anziani e i più fragili perché rappresentano i pilastri di ogni comunità. Ecco perché affiancheremo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL - GiorgiaMeloni : Lieta di aver incontrato ad Addis Abeba il Presidente della Commissione dell'Unione Africana @AUC_MoussaFaki. Uniti… - matteosalvinimi : Di fronte alla leggerezza con cui alcuni parlano di cambio di sesso per i minorenni, addirittura per bambini molto… - VGIFRA : @i_Stef @borghi_claudio Nel grafico sottostante è possibile vedere con quanti missili e in quali Paesi gli Stati Un… - LionelloRuggeri : RT @Gitro77: Nel grafico sottostante è possibile vedere con quanti missili e in quali Paesi gli Stati Uniti abbiano provato solo tra il 199… -