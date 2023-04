Una serie TV di Harry Potter in arrivo: accordo tra J.K. Rowling e HBO Max (Di domenica 16 aprile 2023) È ufficiale: la famosa saga di Harry Potter diventerà presto una serie TV. J.K. Rowling ha recentemente siglato un accordo con la piattaforma di streaming HBO Max per la realizzazione di una serie televisiva basata sulle avventure del giovane mago di Hogwarts. L’autrice, entusiasta del progetto, sottolinea come la serie permetterà un approfondimento dei dettagli possibile solo in un adattamento di lungo respiro. Dettagli sulla produzione e tempistica della serie La serie sarà prodotta da Warner Bros Television e Brontë Film and TV, mentre J.K. Rowling ne sarà la produttrice esecutiva e avrà una supervisione creativa del progetto. L’autrice ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) È ufficiale: la famosa saga didiventerà presto unaTV. J.K.ha recentemente siglato uncon la piattaforma di streaming HBO Max per la realizzazione di unatelevisiva basata sulle avventure del giovane mago di Hogwarts. L’autrice, entusiasta del progetto, sottolinea come lapermetterà un approfondimento dei dettagli possibile solo in un adattamento di lungo respiro. Dettagli sulla produzione e tempistica dellaLasarà prodotta da Warner Bros Television e Brontë Film and TV, mentre J.K.ne sarà la produttrice esecutiva e avrà una supervisione creativa del progetto. L’autrice ha espresso la sua soddisfazione per l’, ...

